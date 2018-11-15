Tunceli'de "Elektronik Denetleme Sistemi" Hayat Geçirildi

Tunceli
'de, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve hatalı sürücülerin denetlenmesi için Elektronik Denetim Sistemi (EDS) kurularak uygulamalara başladığı bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanarak, insanların güvenli, rahat ve huzur içerisinde seyahat etmelerini sağlamak için çalışmalar yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Her yıl binlerce insanımız hayatını kaybettiği, yüz binin üzerinde insanımızın yaralanıp, bunlardan birçoğunun sakat kaldığı trafik kazaları ve sonuçlarının azaltılmasında, günlük çalışmaların yanında teknik imkanların kullanılığı etkin yöntem ve eylemlerin ivedilikle hayat geçirilmesi ertelenemez önceliklerimiz arasındadır. Araç
sürücülerini bilgilendirmek amacıyla Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve 'Trafik ihlalleri kamera sistemleri ile denetlenmektedir' levhası Karayolları 86. Şube Şefliği tarafından monte edilmiştir. İlimizde kent güvenlik yönetim sisteminde kullanılan sabit ve seyyar kameralar ile tespit edilen trafik kural ihlallerinin trafik idari para cezası karar tutanağına çevrilmesi uygulaması bugün itibariyle başlamıştır."
Huzur,Tunceli
15 Kasım 2018 Perşembe 17:52