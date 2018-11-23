Tunceli'de Engelli Çocukların Sinema Keyfi

Tunceli
Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan "Hatırlanmak bir gün değil her gün" projesi kapsamında engelli çocuklara Polisevi'nde sinema seyrettirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in desteğiyle Tunceli Emniyet Müdürlüğü Polisevi salonunda düzenlenen etkinlikte, engelli çocukların istedikleri filmi seçerek izlettirildiği belirtildi.
Etkinlikte, engelli çocuklar kendilerine dağıtılan patlamış mısırları yiyerek film izlediği aktarılan açıklamada, çocukların oldukça keyifli oldukları bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sonel, şunları kaydetti:
"Engelli olan çocukların sosyal hayatın içinde daha fazla yer alabilmelerine imkan tanıyan projeler ilimizde hayata geçirilmeye devam ediyor. Hatırlanmak bir gün değil her gün bakış açısıyla her fırsatta engeli olan vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu etkinlikte de engeli olan evlatlarımızı sevdikleri filmlerle buluşturduk. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur."
Emniyet Müdürlüğü,Tunceli