23.06.2019 11:45
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Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e çıktı

Tunceli

TUNCELİ'de dün başlatılan operasyonda PKK'lı 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

TUNCELİ'de dün başlatılan operasyonda PKK 'lı 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 3'e çıktı.
İçişleri Bakanlığı 'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Dün başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365' operasyonunda 2 terörist etkisiz hala getirilmişti. Bugün devam eden operasyonda, 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Tunceli- Merkez kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."


- Ankara
Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı , PKK , Tunceli , Güncel

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