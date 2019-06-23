23.06.2019 11:46
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Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu

Tunceli

Tunceli'de eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik dünden itibaren devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 olduğu bildirdi.

Tunceli 'de eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik dünden itibaren devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 olduğu bildirdi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, " Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 22 Haziran 2019 günü 2 teröristin silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Bölgede devam eden operasyonda bugün de 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek toplamda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Bölgede operasyonun devam ettiğini de aktaran valilik terörist unsurların bulunarak etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı. - TUNCELİ
Kaynak: İHA
Jandarma , Merkez , Tunceli , 3. Sayfa

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