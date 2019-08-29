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Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de bir teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

29.08.2019 09:36 Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de bir teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalında özel harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir." - ANKARA

Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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