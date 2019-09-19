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Tunceli'de ev yangını

Tunceli'nin Pertek ilçesinde çıkan yangın dolayısıyla 2 ev kullanılamaz hale geldi.

19.09.2019 17:04Tunceli'de ev yangını
Tunceli'nin Pertek ilçesinde çıkan yangın dolayısıyla 2 ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yeniköy köyünde Fatma Kılıç'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangının çevredeki evlere sıçraması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Köylülerin de yardımıyla yangın 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Can kaybının yaşanmadığı yangında iki ev kullanılamaz hale geldi, bir evde ise hasar oluştu.
Evi yanan Fethi Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine ait evin tamamen yandığını söyledi.
Yangının komşularına da sıçradığını ifade eden Kılıç, "Komşumuzun evi kısmen yandı, diğer komşu evi ise betonarme olduğu için çatısı yandı. Tek tesellimiz can kaybının olmaması." diye konuştu.

Tunceli, Pertek, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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