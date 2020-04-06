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Tunceli'de evde kalanlara sıcak yemek servisi

Tunceli'de özel bir işletme, koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı.

06.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:33
Tunceli'de evde kalanlara sıcak yemek servisi
Tunceli 'de özel bir işletme, koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı.

Çin'de başlayıp dünyayı saran Korona virüs nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik kurulan " Vefa Sosyal Gurubu" hazırlanan ihtiyaç paketlerini ulaştırdığı gibi talep ettikleri ürünlere göre de alışverişlerini gerçekleştiriyor. Grubun yanı sıra yanı sıra Tunceli'de özel bir işletmenin sahibi olan Ozan Yıldız, 62 vatandaşa 1 Haziran 2020 tarihine kadar sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı. Hazırlanan yemekler, vefa grupları tarafından hergün ailelere ulaştırıldığı bildirildi.

İşletmecinin bu duyarlı davranışının ardından Vali Tuncay Sonel sosyal medya hesabından teşekkür ederek, " Kahve Arası İşletmesi, 65 yaş üstü büyüklerimiz ile kronik hastalıkları olan 62 vatandaşımıza 1 Haziran 2020 tarihine kadar, Vefa Sosyal Destek Gruplarımız içinde ücretsiz, her gün düzenli olarak sıcak yemek verecektir"dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Tunceli, Güncel
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