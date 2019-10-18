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Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi Tunceli 'de teröristlere ait 8 sığınak imha edildiTUNCELİ - İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında; İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda teröristlere ait 8 sığınak imha edildi.

18.10.2019 01:05
Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Tunceli 'de teröristlere ait 8 sığınak imha edildi
TUNCELİ - İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında; İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda teröristlere ait 8 sığınak imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, sığınaklarda çok sayıda silah, çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Sığınaklar içerisinde; 31 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet bixi makineli tüfek, 2 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet zağros keskin nişancı tüfeği, 2 adet tabanca, 5 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet bombaatar, 5 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 11286 adet kalaşnikof fişeği, 1340 adet bixi fişeği, 1282 adet dragunov fişeği, 64 adet zağros fişeği, 20 adet G-3 mühimmatı, 1 adet bombaatar mühimmatı, 22 adet EYP düzeneği, 244 adet mekanik fünye, 500 gr C-4 patlayıcı, 1 adet PKM makineli tüfek mekanizması, 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 21 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet G-3 şarjörü, 2 adet Kanas şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 3 adet kamera, 3 adet güneş paneli, 14 adet büyük tüp, 6 adet akü, 108 adet pil, 10 adet EYP yapımında kullanılan devre kartı, 5 adet termal şarj pili, 285 metre sera naylonu, 2 adet çadır, 5 çift mekap ayakkabı, 1 adet jeneratör, 3 adet dürbün, 18 adet cep telefonu, 2 adet araç telsizi, 6 adet el telsizi, 1 adet LCD Televizyon, 100 metre antikron kablo, 550 kg un, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Bölgede ise operasyonların devam edildiği bildirildi.
Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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