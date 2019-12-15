Haberler » Güncel » Tunceli'de görev yapan öğretmenler Barselona'yı gezdi - Haber

Tunceli'de görev yapan öğretmenler Barselona'yı gezdi

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde verdiği sözün ardından kurayla belirlenen 24 öğretmen, İspanya'nın Barselona kentini gezdi.

15.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:44Tunceli'de görev yapan öğretmenler Barselona'yı gezdi

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde verdiği sözün ardından kurayla belirlenen 24 öğretmen, 'nın kentini gezdi.

Kentte son 3 yıldır, her 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen akşam yemeği programında, kura ile belirlenen 24 öğretmen, Valisi Tuncay Sonel tarafından yurt dışı gezisine gönderiliyor. 2017'de kurayla belirlenen 24 öğretmen Paris'e, 2018'de ise Prag'a gönderildi. Bu sene de öğretmenlerin onuruna verilen akşam yemeğinde gelenek yine bozulmadı. Bu kez de 24 öğretmen, Vali Sonel tarafından İspanya'nın Barselona kentinde gönderildi. Öğretmenler, 5 gün boyunca Barselona'yı gezip, yurda döndü.

Geziye katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ekber Küçük, "Unutulmaz bir gezi oldu. Barselona'yı tanıma fırsatı bulduk. Bizlere bu imkanı sağlayan Valimiz Tuncay Sonel'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gezi sayesinde ilk kez yurt dışına çıkma fırsatı bulduğunu belirten Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinden Seda Şimşek ise "Eşimle beraber ilk defa yurt dışına çıktık. Bizim için iyi bir deneyim ve çok güzel bir tatil oldu. Valimize, biz öğretmenlere bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz" diye konuştu.



Barselona, İspanya, Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:06 Sultangazi'de geleceğin yazarları yetişiyor - Haber
14:05 Ankaragücü'nden dikkat çeken istatistik - Haber
14:05 DHA YURT BÜLTENİ-8 - Haber
14:05 Sivasspor taraftarlarında büyük coşku - Haber
14:01 HİMYAÇ-DER'den Güder'e ziyaret - Haber
13:25 İBB'ye ait logar kapaklarının üzerinde "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
11:49 5 yılda 7 bin 302 yabancı teröristin yakalandığı Risk Analiz Birimi'ne ilk kez girildi - Haber
10:17 Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı - Haber
02:28 Başkentte trafik ışıklarında 3 araca çarpan otomobil iş yerine girdi: 4 yaralı - Haber
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Haber
15.12.2019 14:12:09