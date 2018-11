Tunceli'de "Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün" Projesi

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:57



Tunceli'de engeli bulunan çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi.Tunceli Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından "Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün" projesi kapsamında, engeli olan çocuklar sinemaya götürüldü. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in destekleriyle İl Emniyet Müdürlüğü polisevi salonunda düzenlenen sinema etkinliğinde çocuklar, istedikleri filmi seçip izlemenin keyfini yaşadı. Patlamış mısır yiyip, son zamanların en popüler filmlerini izleme imkanı bulan çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.Engeli olan vatandaşların sosyal hayatın içinde daha fazla yer alabilmelerine imkan tanıyan projelerin Tunceli'de hayata geçirildiğini belirtenVali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Hatırlanmak bir gün değil her gün bakış açısıyla her fırsatta engeli olan vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu etkinlikle de engeli olan evlatlarımızı sevdikleri filmlerle buluşturduk. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur"ifadelerini kullandı. - TUNCELİ