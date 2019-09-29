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Tunceli'de yapılan terör operasyonunda HDP'li eş başkanlar gözaltına alındı

Tunceli'de Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların ikisinin HDP Tunceli İl Eş Başkanları Hıdır Çiçek ve Özlem Toprak olduğu ortaya çıktı.

29.09.2019 12:33

Tunceli'de, HDP il eş başkanları Hıdır Çiçek ile Özlem Toprak'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi, terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve terör örgütü adına yasa dışı faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle HDP Tunceli il eş başkanları ve yöneticiler hakkında soruşturma başlattı.

Hıdır Çiçek

HDP EŞ BAŞKANLARINA GÖZALTI

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla HDP'li eş başkanlar Hıdır Çiçek ve Özlem Toprak ile parti meclis üyesi Ferhat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Hıdır Çiçek(Solda), Özlem Toprak(Ortada)
Tunceli'de yapılan terör operasyonunda HDP'li eş başkanlar gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi, Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA

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