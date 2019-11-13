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Tunceli'de HDP'li Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi görevden uzaklaştırıldı

Tunceli'de HDP'li Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi görevden uzaklaştırıldıTUNCELİ - Tunceli Valiliği, Mazgirt İlçesi'ne bağlı HDP'li Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi'nin, hakkında "Terör Örgütü Propagandası" yapmak suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası nedeniyle...

13.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:02
'de HDP'li Belediye Başkanı Orhan Çelebi görevden uzaklaştırıldı
TUNCELİ - Tunceli Valiliği, Mazgirt İlçesi'ne bağlı HDP'li Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi'nin, hakkında "Terör Örgütü Propagandası" yapmak suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını, yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu'nun görevlendirildiğini bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada," Tunceli ili Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin E: 2017/14, K: 2017/114 sayılı kararıyla "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği,yine adı geçen hakkında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/854 sayılı dosya kapsamında soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet kararı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 12/11/2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Akpazar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir"denildi.
Tunceli'de HDP'li Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi görevden uzaklaştırıldı

Halkların Demokratik Partisi, Orhan Çelebi, Tunceli, Akpazar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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