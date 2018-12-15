Tunceli'de İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Yardımı Yapıldı

Türk Kızılayı
'nın, kentin köylerinde yaşayan 36 aileye 97 parça giyim yardımında bulunulduğu bildirildi.
Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, Türk Kızılay'ının merkezden gönderdiği kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandığı belirtildi.
İhtiyaç sahibi ailelerin Tunceli
şube yetkilileri tarafından tespit edilip, yardımların ulaştırıldığını kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Yeni mahalle, Uzuntarla
, Batman
ve Tülük köylerimizde ikamet eden 36 ailemize toplamda 97 parça giyim desteğinde bulunduk. Türk Kızılay'ı Tunceli şubesi olarak misyon ve vizyonumuz kapsamında yapacağımız bu tür çalışmalarda ekip olara daha çok kitleye ulaşma gayretindeyiz. Yanımızda olmak isteyen kardeşlerimizi ve büyüklerimizi şubemize bekliyoruz. Ayrıca ulaşım ihtiyacımızın bir kısmını karşılayan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'e teşekkür ediyoruz."
Kızılay,Türk Kızılayı,Tunceli
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:39