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Tunceli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19 salgının önlenmesi için ek kararlar aldı

Tunceli'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir dizi yeni kararlar alındı.

01.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:10
Tunceli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19 salgının önlenmesi için ek kararlar aldı

Tunceli 'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir dizi yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleri üzerine Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, merkez ve ilçelerde salgının yayılma tehlikesinin önlenmesi amacıyla araç cinslerine göre ve kullanım şekline bakılmaksızın hususi ve ticari araçlardan plakasının sonu tek rakamla bitenlerin tek günlerde, çift rakamla bitenlerin ise çift günlerde trafiğe çıkmasına 30 Nisan'a kadar müsaade edilmesi, kamu kurum hizmetlerinde görevli personel veya görev verilen araçlar, gıda ve temizlik gibi temel tüketim maddeleri tedarikçileri, kentten transit geçecek araç ve acil tedavi için sağlık kuruluşlarına müracaat edecek araçların kısıtlama dışında kalması kararlaştırıldı.

İlçelerdeki araçların tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine gelmelerine 30 Nisan tarihine kadar müsaade edilmeyeceği, zorunlu hallerde kaymakamlıklardan "Seyahat İzin Belgesi" alınması şartıyla ilçelerden çıkış yapabilmelerine karar verildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, Tunceli Ceza İnfaz Kurumunda görevli personelin görev zamanı dışında dış dünyadan izole bir şekilde ikametlerinin sağlanması amacıyla DSİ Şube Müdürlüğüne ait misafirhanenin cezaevi personeline tahsis edilmesine ve izolasyonun etkin bir şekilde uygulanabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğünce gerekli güvenlik önlemlerinin 30 Nisan tarihine kadar alınmasına karar verildi.

Şehirlerarası seyahat eden özel araçlar dahil tüm araçların şehrin giriş noktalarında durdurulacağı, araçlarda bulunan herkesin sağlık kontrolünün yapılarak, karantinaya alınmasını gerektirecek durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün karantinaya alınacağı, özel araçlarıyla şehirlerarası seyahat ederek kente gelen vatandaşların da ikametlerinde 14 gün gözlem altında tutulması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, market, pazar, alışveriş merkezi ve benzeri gibi vatandaşların toplu bulunduğu yerlere çocukların alınmasının yasaklanması da kararlaştırıldı.

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Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Tunceli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19 salgının önlenmesi için ek kararlar aldı - Haberler

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