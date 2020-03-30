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Tunceli'de iş adamı 85 çalışanını 1 Mayıs'a kadar ücretli izine ayırdı

Tunceli'de bir iş adamı, korona virüs tedbirleri kapsamında 85 çalışanını 1 Mayıs'a kadar ücretli izine ayırırken, 200 ihtiyaç sahibine de valilik koordinesine destek vereceği öğrenildi.

30.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:20
Tunceli'de iş adamı 85 çalışanını 1 Mayıs'a kadar ücretli izine ayırdı
Tunceli 'de bir iş adamı, korona virüs tedbirleri kapsamında 85 çalışanını 1 Mayıs'a kadar ücretli izine ayırırken, 200 ihtiyaç sahibine de valilik koordinesine destek vereceği öğrenildi.

Tüm dünyada hızla yayılan korona virüs, her şehirde olduğu gibi Tunceli'de de tedbirler en üst seviyede tutuluyor. Devletin tüm kurumları olduğu gibi özel sektörde çalışanlar için de tedbir alınıyor. Bu kapsamda hazır beton firması sahibi iş adamı Erdal Güntaş'da örnek bir adım attı. Güntaş, çalışanlarının sağlığı için 85 çalışanını 1 Mayıs tarihine kadar ücretli izine ayırdı.

Ayrıca Güntaş'ın evlerinden çıkması kısıtlanan 200 aileye, kentte valilik koordinesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" üzerinden destek sağlayacağı öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: 1 Mayıs, Tunceli, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Tunceli'de iş adamı 85 çalışanını 1 Mayıs'a kadar ücretli izine ayırdı - Haberler

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