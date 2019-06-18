18.06.2019 19:43
Haberler» Güncel» Haber

Tunceli'de iş makinesi çaya düştü: 2 yaralı

Tunceli'de, çaya düşen iş makinesindeki 2 kişi, bölgedeki Karayolları ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Tunceli'de, çaya düşen iş makinesindeki 2 kişi, bölgedeki Karayolları ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ovacık ilçesinden Tunceli'ye gelen özel bir firmaya ait beton mikseri, kara yolunun Fırtına Veli Çeşmesi mevkisinde bilinmeyen bir nedenle Munzur Çayı'na düştü.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iş makinesindeki 2 kişi, bölgede 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan Engin Eroğlu'nu aramak için Munzur Çayı kenarında arama faaliyeti yürüten AFAD ve Karayolları ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.
Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Tunceli'de iş makinesi çaya düştü: 2 yaralı
Kaynak: AA
Munzur Çayı, AFAD, Tunceli, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:30 "Yollar yetmiyor, mecbursunuz yeni yollar yapmaya"
20:29 Geyve'de yoğun sağanak yağışta araçlar mahsur kaldı (1)
20:27 DHA YURT - ORDU'DA HORTUM PANİĞİ
20:27 Denizli'de yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu
20:26 Ağrı'daki sel - Hayatını kaybedenler toprağa verildi
20:25 Manisa - Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli
20:24 Mursi için gıyabi cenaze namazı