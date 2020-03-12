Menü
Haberler ›› Güncel ››Tunceli'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı kutlandı - Güncel

Tunceli'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı kutlandı

Tunceli'de "İstiklal Marşı'nın kabulü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı yapıldı.

12.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:02
Tunceli'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı kutlandı
Tunceli 'de "İstiklal Marşı'nın kabulü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı yapıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı programı Kültür Müdürlüğü konferans salonunda düzenlendi.Programa, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.Öğrencilerin şiirler okuduğu programda müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

Günün önemine binaen düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödül verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Tunceli, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi Güncel
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada