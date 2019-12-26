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Tunceli'de kaçak avcılar, dağ keçisini telef etti

Tunceli'de koruma altında bulunan bir dağ keçisi, kaçak avcılar tarafından vurularak telef edildi.

26.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:26 Tunceli'de kaçak avcılar, dağ keçisini telef etti
'de koruma altında bulunan bir dağ keçisi, kaçak avcılar tarafından vurularak telef edildi.

Olay, ilçesi Kozluca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koruma altında bulunan bir dağ keçisi vurularak öldürülmüş halde yöre sakinleri tarafından bulundu. Bunun üzerine durum jandarma ve doğa koruma ekiplerine verdi. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemede dağ keçisinin kaçak avcılar tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri de dağ keçisini vuran kaçak avcıların bulunması için çalışma başlattı.

Öteyandan telef olan dağ keçisi incelenmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından olay yerinden alındı. - TUNCELİ

Pülümür, Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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