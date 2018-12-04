Tunceli'de Kaçak Avcılara Ceza

04 Aralık 2018 Salı 14:29



04 Aralık 2018 Salı 14:29

Tunceli'de yasa dışı avlanan 11 kişiye, 8 bin 895 lira ceza uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aralıksız devam ettirdiği denetimleri esnasında kaçak avlanan 11 kişi tespit etti.Merkez Av Komisyon Kararları ile 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ihlal ettiği belirlenen 11 kişiye, 6 bin 320 lira idari, 2 bin 575 lirada tazminat bedeli olmak üzere toplam 8 bin 895 lira ceza uyguladı.Ekipler, son bir ay içinde yaptığı sıkı denetimlerle Merkez Av Komisyon Kararları ile 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ihlal ettiğini belirlediği toplamda 31 kişiye 23 bin lira ceza uyguladığı öğrenildi.