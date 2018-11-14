Tunceli'de Kaçak Avcılara Ceza Yağdı

Tunceli
'de Doğa Koruma ve Milli Parklar
Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı kontrollerde kaçak avlandığı tespit edilen 10 kişiye 9 bin 120 lira cezai işlem uyguladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin her gün sahada kontrollerini aralıksız sürdürdüğünü söyledi.
Ekiplerin bu kontrollerle beraber görev sahalarında gözlemlerini de yaptığını ifade eden Gürsönmez, "Yapılan kontrollerde 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet eden 10 kişi tespit ettik ve bu kişilere 6 bin 315 lira idari para cezası ve 2 bin 805 lira tazminat bedeli olmak üzere 9 bin 120 lira cezai işlem uyguladık." dedi.
Tunceli'de doğanın ve yaban hayatının korunması için ekiplerinin özveriyle çalıştığını belirten Gürsönmez, "Biz kurum olarak üzerimize düşen önleyici, bilgilendirici ve denetleyici görevlerimizi yerine getiriyoruz. Fakat doğanın ve yaban hayatının korunması bizim olduğu kadar vatandaşların da görevidir. Bunun sağlanabilmesi için vatandaşların, tüm ilgili kurumların desteğini istiyoruz. Tunceli olarak son dönemde vatandaşların bu konuda duyarlılığının artığını görmek bizleri mutlu ediyor. Duyarlı vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz. Lütfen bölgelerinde şüpheli gördükleri durumları, avcıları, bitki toplayıcılığı yapan kişileri bizlere bildirsinler. Biz de gerekli müdahaleyi yapalım. Bu doğa herkesin ve bunun en iyi şekilde korunup, geliştirilip gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor." diye konuştu.
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:22