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Tunceli'de kaçak avlanan 36 kişiye 55 bin lira ceza

TUNCELİ'de kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 36 kişiye, 55 bin lira cezası kesildi.

05.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:18Tunceli'de kaçak avlanan 36 kişiye 55 bin lira ceza

TUNCELİ'de kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 36 kişiye, 55 bin lira cezası kesildi.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kaçak avcılık yapanların tespitine yönelik son bir ayda yaptığı çalışmalarda, 36 kişiyi yakaladı. Avlanmanın yasak olduğu ve koruma altında bulunan bölgelerde kaçak av yaparken yakalanan 36 kaçak avcıda 10 kafes, 4 tuzak, 16 canlı keklik, 2 keklik avlamak için kullanılan ses sistemi ve 4 tüfek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, kaçak avlanan 36 kişiye 55 bin lira ceza kesildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA

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