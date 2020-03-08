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Tunceli'de kadınlardan halaylı 8 Mart kutlaması

TUNCELİ'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, halaylar eşliğinde şenlik havasında kutlandı.

08.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:47
Tunceli'de kadınlardan halaylı 8 Mart kutlaması

TUNCELİ'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, halaylar eşliğinde şenlik havasında kutlandı.

Tunceli 'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Sanat Sokağı'nda bir araya gelen farklı sivil toplum kuruluşlarından kadınlar, ellerinde pankartla Seyit Rıza Parkı'na yürüdü. Yürüyüşün son bulduğu alanda toplanan kadınlar, günlerini halaylar eşliğinde şenlik havasında kutladı. Kutlamalar, yapılan basın açıklamasının ardından son buldu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Tunceli, Güncel
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