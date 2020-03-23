Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tunceli'de kalp krizi geçiren hasta, helikopterle Elazığ'a götürüldü - Haberler

Tunceli'de kalp krizi geçiren hasta, helikopterle Elazığ'a götürüldü

Tunceli'de kalp krizi geçiren hasta, helikopterle Elazığ'a götürüldüTUNCELİ'nin Nazimiye ilçesinde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki Seyit Ali Kalkan, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

23.03.2020 00:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:57
Tunceli 'de kalp krizi geçiren hasta, helikopterle Elazığ 'a götürüldü
TUNCELİ'nin Nazimiye ilçesinde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki Seyit Ali Kalkan, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Nazımiye ye bağlı Dallıbahçe köyünde rahatsızlanan Seyit Ali Kalkan'ın yakınları acil sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, engebeli bölgeye ulaşamayınca Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla köye askeri helikopter yönlendirildi. Jandarma Bölge Komutanlığı'nda ait helikopterle köye giden sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Kalkan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Bunun üzerine evinden alınan Kalkan, helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Askerlerin helikopterde moral verdiği Kalkan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tunceli’de kalp krizi geçiren hasta, helikopterle Elazığ’a götürüldü

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Tunceli'de kalp krizi geçiren hasta, helikopterle Elazığ'a götürüldü
Etiketler : Kalp Krizi, Tunceli, Elazığ, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Karantinayı delene af yok! Karabük’te mahkeme hapis cezası verdi Haberler
Karantinayı delene af yok! Karabük'te mahkeme hapis cezası verdi
Diyanet, koronavirüs salgınına karşı yeni bir karar aldı Haberler
Diyanet, koronavirüs salgınına karşı yeni bir karar aldı
Bakan, stokçulara süre verdi: Ya piyasaya sürün ya da el koyarız Haberler
Bakan, stokçulara süre verdi: Ya piyasaya sürün ya da el koyarız
Darbeci Sisi’nin komutanı koronavirüsten öldü Haberler
Darbeci Sisi'nin komutanı koronavirüsten öldü
Yavru vatanda koronavirüs vaka sayısı yükseldi Haberler
Yavru vatanda koronavirüs vaka sayısı yükseldi
Suriye’de ilk koronavirüs vakası tespit edildi Haberler
Suriye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı Haberler
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı
Fransa’da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Ölü sayısı yine arttı Haberler
Fransa'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Ölü sayısı yine arttı

Son Dakika Güncel Haberleri

İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti - Haber ABD'de Kovid-19 nedeniyle 3 eyalette ulusal muhafızlar harekete geçirildi - Haber Kovid-19'la mücadele eden İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı sürüyor - Haber Aydın'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber KKTC ve Lübnan'dan gelenler Mersin'deki yurtlara yerleştirildi - Haber Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar - Haberler Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi - Haber Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi - Haber Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi - Haber KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi - Haber Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler
Loading