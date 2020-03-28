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Tunceli'de, kamu görevlilerinin kent dışına çıkışları yasaklandı

TUNCEL'de, 'Pandemi Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tavsiyeleri üzerine kamuda çalışan görevlilerin 30 Nisan tarihine kadar kent dışına çıkmaları yasaklandı.

28.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:56
Tunceli'de, kamu görevlilerinin kent dışına çıkışları yasaklandı

TUNCEL'de, 'Pandemi Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tavsiyeleri üzerine kamuda çalışan görevlilerin 30 Nisan tarihine kadar kent dışına çıkmaları yasaklandı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel Başkanlığı'nda 'Pandemi Kurulu' toplantısı yapıldı. Toplantıda, koronavirüsle mücadelede alınan tavsiyeler İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce oy birliğiyle karar verildi. Karara ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kamuda çalışan personelin 30 Nisan tarihine kadar kent dışına çıkmaları yasaklanırken, tekstil fabrikalarında, sosyal mesafeyi korumak şartıyla maske üretiminde çalışan işçilerin dışında diğer çalışanlar 30 Nisan'a kadar izinli sayılacağı belirtildi. Kararda, Tunceli'ye gelecek olan tüm turizm turları 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Tunceli, Güncel

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