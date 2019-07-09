09.07.2019 12:35
Haberler» Güncel» Haber

Tunceli'de kan bağışı kampanyası

Tunceli

Türk Kızılayı Tunceli Şubesi, kent merkezinde 4 gün sürecek kan bağışı kampanyası başlattı.

Türk Kızılayı Tunceli Şubesi, kent merkezinde 4 gün sürecek kan bağışı kampanyası başlattı.
Şube başkanı Fatih Şabak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın ülkede olduğu gibi dünyada da güvenilen, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan bir kurum olduğunu söyledi.
Vatandaşların Türk Kızılayı'na her zaman destek sunduğunu ifade eden Şabak, "Tunceli Şubesi olarak, kent merkezi ve ilçelerimizde yıl içinde düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasına vatandaşlarımız büyük destek verdi. Bu asil davranıştan dolayı şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
Şabak, kent genelinde çeşitli tarihlerde kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini belirterek, vatandaşları yeni kampanyaya destek vermeye davet etti.
Kaynak: AA
Türk Kızılayı, Tunceli, Fatih, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:38   Numan Kurtuluş'tan "Ali Babacan" çıkışı: İsteyen, istediği partiyi kurabilir
13:37   Büyükşehir yaz spor okullarına büyük ilgi
13:37   Erdoğan, Srebrenitsa kurbanları anısına düzenlenen anma töreninde
13:37   Kayseri'ye Yaşlı Yaşam Merkezi'nin Temeli Atılıyor
13:37   Kaymakam Doğan Yeniboyundurçak köyünü ziyaret etti
13:37   Suriyeli muhaliflerden Türkmendağı'na operasyon
13:36   SPOR Hidayet Türkoğlu Milli Takım'da herkes büyük bir fedakarlık gösteriyor