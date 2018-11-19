Tunceli'de Kapanan Köy Yolları Açıldı

Tunceli
'de, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 49 köy yolu yeniden açıldı.
Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14-16 Kasım tarihlerinde kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından 49 köy yolunun ulaşıma kapandığını anımsattı. Kar
yağışının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekiplerin karla mücadele çalışması başlattığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:
"Karla mücadele ekiplerimiz özveriyle çalışarak yer yer kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşan 49 köy yolunda çalışmalarını tamamladı. Tunceli arazi yapısı itibariyle zor bir coğrafya olmasına rağmen devletimizin sağladığı imkanlarla vatandaşlarımızı mağdur etmeden tüm köy yollarını ulaşıma açtık. Bu gün itibariyle ilimizde kapalı köy yolu kalmamıştır. Ekiplerimize teşekkür ediyorum."
Nazif Yıldırım,Kar,Tunceli
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:27