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Tunceli'de kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı

Tunceli'de bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı dolayısıyla kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.

30.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:23
'de bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı dolayısıyla kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.
Kent genelinde bir haftadır süren ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliğine bağlı ekipler, Tunceli- , Tunceli-Elazığ kara yolları başta olmak üzere bu yollara bağlantılı ilçe yolları ile köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
ilçesinde karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi operatörü Süleyman Odak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hozat ilçesinde 3 iş makinesi ile kara yollarını açmak için aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Vatandaş sıkıntı yaşamasın diye aralıksız çalışıyoruz. İlçede taşımalı eğitim de olduğu için sabah erken saatlerinden itibaren yolları ulaşıma açık tutmak zorundayız." dedi.
Ekiplerin özveriyle çalıştığını belirten Odak, "Şu anda bulunduğumuz yerde kar kalınlığı 80-90 santimetre ama Ovacık-Hozat arasında 110-120 santimetre civarında. Yani yer yer kar kalınlığı düşüyor ve artıyor." diye konuştu.
İş makinesi operatörü Eren Emir ise "Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. Gece 04.00'ten itibaren yolda karla mücadele çalışması yürütüyoruz. Şu anda kar yağışı ara verdi ve yollarda hem küreme hem de genişletme çalışması yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
İlde Karayolları ekipleri, kar yağışının yoğunlaştığı alanlarda ana arterler başta olmak üzere, kapanan köy yollarını da açmak için yoğun çaba gösteriyor.
Tunceli'de kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı

Erzincan, Tunceli, Hozat, Güncel

Kaynak: AA


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