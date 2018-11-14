Tunceli'de Kar Yağışı

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:05



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:05

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, öğlen saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve soğuk hava, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.Kar yağışıyla beraber yaprakları dökülmemiş ağaçlar ve araçlar tamamen beyaz örtüyle kaplandı.Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karı temizlerken, kar yağışı, ilçede kartpostallık görüntüler oluşturdu.İlçe sakinlerinden Nurcan Biter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık ilçesinin her mevsim bir başka güzel olduğunu söyledi.Ovacık ilçesinin kış mevsiminde daha da bir güzelleştiğini ifade eden Biter, "İlçeye bu yıl kar erken yağdı. Biz kış mevsimine alışkınız. Ama fazla soğuk olmasın. Sıcak geçsin." temennisinde bulundu.