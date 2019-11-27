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Tunceli'de kar yağışı..Araçlar yolda kaldı

Tunceli'de kar yağışı..Araçlar yolda kaldı Kar yağışı nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına gelirken, kayan araçlar ekipler tarafından kurtarıldıTUNCELİ - Tunceli'de sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

27.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:09
'de kar yağışı..Araçlar yolda kaldı
Kar yağışı nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına gelirken, kayan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı
TUNCELİ - Tunceli'de sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Tunceli'de bugün sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Özellikle , Ovacık ve Nazımiye İlçeleri'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.İlçe merkezlerinde kar kalınlığı 10 santime yaklaşırken, yüksek kesimlerde 20 santimi geçtiği öğrenildi.
Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle karayollarında çalışma başlattı. Trafik ekipleri de sürücüleri zincirsiz şekilde yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Yağış nedeniyle Pülümür İlçesi Cankurtaran mevkii ile Hozat ilçesi yolunda kayan araçlar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Tunceli'de kar yağışı..Araçlar yolda kaldı

Tunceli, Pülümür, Sabah, Genel

Kaynak: İHA


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