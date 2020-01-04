Haberler » Güncel » Tunceli'de karda dağ keçileri yiyecek ararken görüntülendi - Haber

Tunceli'de karda dağ keçileri yiyecek ararken görüntülendi

2 gündür kar yağışının etkili olduğu Tunceli'de 218 köyün yolu kapanırken, dağlık alanda kar altında yiyecek arayan dağ keçileri de görüntülendi.

04.01.2020 15:17 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:22 Tunceli'de karda dağ keçileri yiyecek ararken görüntülendi
2 gündür kar yağışının etkili olduğu 'de 218 köyün yolu kapanırken, dağlık alanda kar altında yiyecek arayan dağ keçileri de görüntülendi.

Birçok ilde olduğu gibi Tunceli'de de kar yağışı 2 gündür etkili oluyor. Özellikle , Ovacık, Hozat ve Nazımiye ilçeleri ve yüksek rakımla bölgelerde yoğun etkisini göster kar nedeniyle kentte 218 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde karayolları ekipleri, Tunceli- ile Elazığ yollarında, İl Özel İdaresi Genel Sekterliğine bağlı ekipler ise kapanan köy yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Dağ keçileri de kar da yiyecek ararken görüntülendi

Tunceli'deki kar yağışı sadece insanların değil yaban hayvanlarının hayatlarını da zorlaştırıyor. Yüksek kesimlerde 1 metreyi geçen karda yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşayan dağ keçileri daha aşağılara inerek karınlarını doyurmaya çalışıyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan ve zaman zaman kaçak avcıların hedefi olan dağ keçilerinin karda yiyecek arayışları kameralar tarafından görüntülendi. - TUNCELİ

Erzincan, Pülümür, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:55   Yarıştıkları öne sürülen motosikletler çarpıştı: 2 ölü (2) - Haber
15:55   Tezkere ile oyunu bozduk, enerjide önemli oyuncu olacağız? - Haber
15:55   Hatay bm'den idlib'e 106 tır insani yardım - Haber
15:55   HOLLYWOOD'UN ÜNLÜ ÇİFTİ BOĞAZ TURUNA ÇIKTI - Haber
15:54   Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (2) - Yeniden - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
4.01.2020 16:00:41