Tunceli'de Karla Mücadele Çalışmaları

Tunceli
'de kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan 16 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Perşembe günü sabah saatlerinde itibaren etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Pülümür
ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aştı.
Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 ekibin aralıksız yürüttüğü karla mücadele çalışmasının ardından kapanan 39 köy yolunun 23'ü ulaşıma açıldı.
Pülümür ilçesinde ulaşım sağlanamayan 16 köy yolunda da karla mücadele ekibinin çalışmaları devam ediyor.
Sabah,Pülümür,Tunceli
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:14