Haberler » kultur-sanat » Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Haberler

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 28 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

01.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:34Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
'de 28 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, Bitlis Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ile Jandarma Arama Kurtarmanın (JAK) su altı ekipleri katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlenen alanlara dalış yapan ekipler, ayrıca kameralı su altı robotuyla arama çalışması yürütüyor.

Göl kıyısında da polis ve jandarmanın dedektör köpeklerle sürdürdüğü arama çalışmalarında, Doku'ya ait herhangi ize rastlanmadı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, öğrenciyi bulmak için çalışma başlatmıştı.

Genç kızın ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti.

Daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Tunceli, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 18:02:29