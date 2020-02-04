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Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

04.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:14Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ile Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı ekipleri katılıyor.
Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlenen alanlarda dalış yapan ekipler, kameralı su altı robotuyla arama çalışması yürütüyor.

Göl kıyısında polis ve jandarma ekiplerinin dedektör köpeklerle sürdürdürdüğü arama çalışmalarında Doku'ya ait ize rastlanmadı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, öğrenciyi bulmak için çalışma başlatmıştı.

Genç kızın ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında bulduğu intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Jandarma, Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

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