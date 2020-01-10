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Tunceli'de kayıp gülistan'ın, 4 saniyelik son görüşmesi ortaya çıktı

Tunceli'de kayıp Gülistan'ın, 4 saniyelik son görüşmesi ortaya çıktıTunceli'de pazar gününden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için başlatılan arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor.

10.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:59
'de kayıp Gülistan'ın, 4 saniyelik son görüşmesi ortaya çıktı
Tunceli'de pazar gününden bu yana alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için başlatılan arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor. Doku'nun kaybolduğu gün, saat 16.26'da telefonla 4 saniye süren bir görüşme yaptığı ardından da cep telefonu sinyalinin kesildiği belirlendi. Polis, ayrıca genç kızın, kaybolmadan bir gün önce Rus vatandaşı olan arkadaşı Zaynal Abarok ile tartıştığını saptadı.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, geçen pazar sabahı kaldığı yurttan çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınmadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarına ulaşamayınca Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri de Gülistan Doku'nun bulunması için ortak arama çalışması başlattı.
AFAD ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timinin de katıldığı aramalar 6'ncı gününde devam ediyor. Ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü yakınlarında arama çalışmalarını sürdürüyor.
BİR GÜN ÖNCE RUS ARKADAŞIYLA TARTIŞMIŞ
Öte yandan Doku'nun kayboluşundaki sır perdesini aralamaya çalışan polis, üniversitelinin, 4 Ocak Cumartesi günü, Tunceli'de yaşayan bir polis memurunun üvey oğlu olan Rusya uyruklu arkadaşı Zaynal Abarok ile tartıştığını belirledi. Bunun üzerine Abarok'un ifadesine başvuruldu.
4 SANİYELİK GÖRÜŞME YAPMIŞ
Yapılan araştırmalar kapsamında Gülistan Doku'nun, cep telefonu kayıtları da mercek altına alındı. Doku'nun cep telefonundan en son kaybolduğu gün, saat 16.26'da 4 saniyelik görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşme sırasında Atatürk Mahallesi'nde olduğu belirlenen genç kızın cep telefonunun daha sonra sinyal vermediği saptandı.
Tunceli'de kayıp gülistan'ın, 4 saniyelik son görüşmesi ortaya çıktı

Munzur Üniversitesi, Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA


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