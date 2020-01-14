Haberler » Güncel » 10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber

10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu

Tunceli'de 10 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan'ın bulunması için arama çalışmaları sürerken, kaldığı yurttaki odasında intihar mektubu bulunduğu belirtildi.

14.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:01

Tunceli'de, 10 gün önce kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan D'nin (21) bulunması için arama çalışmaları sürerken, kaldığı yurttaki odasında intihar mektubu bulunduğu belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan D'den 5 Ocak gününden bu yana alınamıyor. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin başvurusu üzerine Gülistan için başlatılan arama çalışmaları bugün 10'uncu gününde de sürdü. Gülistan'ın en son görüldüğü Baraj Gölü'nde Tunceli Valiliği koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polis, özel harekat polisi, arama köpekleri ve gönüllülerin katılımıyla arama çalışmaları devam ediyor.

YURTTA İNTİHAR MEKTUBU BULUNDU

Gülistan D'nin kaybolmasının ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan arama çalışmalarında genç kızın intihar ettiği değerlendirilen Uzunçayır Baraj Gölü çevresinde, bazı notlar ve isminin olduğu bir reçete ile arkadaşından ödünç aldığı belirlenen bir makas bulundu.

Ayrıca kaldığı yurttaki odasında ise intihar mektubu bulunduğu belirtildi.

10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu

Munzur Üniversitesi, Uzunçayır, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:22  MCBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank yerleşkesine 12 bin fidan dikilecek - Haber
13:20  Pakdemirli: "Gönlüm (taklit ve tağşiş yapanlara) hapis cezasını ister" - Haber
13:16  İŞ Genel Başkanı Arslan: "1 milyona yakın taşeron şirketlerdeki arkadaşlarımıza kadroları... - Haber
13:16  Yasa dışı hukuk danışmanına hapis cezası - Haber
13:15  Sapanca'da yol düzenleme çalışmaları devam ediyor - Haber
12:00  Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
14.01.2020 13:26:15