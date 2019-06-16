16.06.2019 15:40
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Tunceli'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hayvanlarını otlatmak için kırsal kesime giden ve bir daha haber alınamayan Engin Eroğlu için arama çalışması başlatıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hayvanlarını otlatmak için kırsal kesime giden ve bir daha haber alınamayan Engin Eroğlu için arama çalışması başlatıldı.
Yoncalı köyünde yaşayan Eroğlu (27), dün hayvanlarını otlatmak için köyün kırsal kesimine gitti.
Bir süre sonra hayvanların köye yalnız dönmesi üzerine Eroğlu'nun ailesi, durumu Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirdi.
AFAD, UMKE, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timleri ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden gelen "kurbağa adamlar" Munzur Çayı'nda arama çalışması başlattı.
AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü yakınlarında Engin Eroğlu'nun kayıp ihbarını aldıklarını söyledi.
İhbarın ardından bölgeye ekip sevk ettiklerini anlatan Erdoğan, "Bölgede arama yapan ekiplerimiz, suyun kenarında vatandaşa ait cep telefonu, şapka bulunması üzerine Tunceli Valimiz Tuncay Sonel'in talimatıyla Ankara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile görüşülerek Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden 'kurbağa adamlar'ı istedik." dedi.
Çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Erdoğan, "Munzur Çayı'nda AFAD ve UMKE ekiplerimiz, sivil arama kurtarma gönüllülerimiz ve jandarma ekiplerimiz dahil bölgede yaklaşık 200 kişilik bir ekiple 20 kilometrelik alanda arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor." diye konuştu.
Arama çalışmalarına Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyeleri de rafting botlarıyla destek veriyor.
Kaynak: AA
AFAD, Ovacık, Tunceli, Güncel

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