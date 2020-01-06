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Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 24 saattir haber alınamıyor

Tunceli'de üniversite ikinci sınıf öğrencisi olan Gülistan Doku'dan 24 saattir haber alınamıyor. Genç kızın Diyarbakır'daki ailesi, Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

06.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:37 Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 24 saattir haber alınamıyor

'de 24 saattir alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan haber alamayan 'daki ailesi, Tunceli'ye gelerek emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. Dün kaldığı yurda gitmediği de öğrenilen üniversite öğrencisinin bulunması için polis tarafından arkadaşlarının ifadelerine başvurulduğu ve arama çalışması yapıldığı aktarıldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Öte yandan polisin kentin giriş ve çıkışlarındaki kamera kayıtlarını da incelemeye aldığı belirtildi.


Munzur Üniversitesi, Diyarbakır, Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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