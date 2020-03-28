Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tunceli'de kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ile 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları aralıksız bir çok ekibin katılımıyla sürüyor.

28.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:11
Tunceli'de kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor
Tunceli 'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ile 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları aralıksız bir çok ekibin katılımıyla sürüyor.

Olay, 12 gün önce Ovacık kara yolu Anafatma mevkisinde meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botunun devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken Munzur Çayı'na düşen 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku'da 5 Ocak tarihinde kaybolmuş, en son Uzunçayır Baraj Gölü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılmıştı. Her iki kayıp için de başlatılan arama çalışmaları Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor.

Arama çalışmalarına Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Ordu ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerin yanı sıra AFAD, emniyet, jandarma ve AFAD gönüllüleri katılıyor.

JÖAK ve SAK ekipleri Munzur Çayı'nda aramalar gerçekleştirirken diğer ekipler de Uzuncayır Baraj Gölü'nde aramalar yapıyor.

Arama çalışmalarını Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Uzman Çavuş Güneş'in eşi Gülnur Ortakçı Güneş, annesi Aysel, babası Emin Güneş'le birlikte her gün yerinde takip etmeyi sürdürüyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Yılmaz Güneş, Munzur Çayı, Tunceli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Tunceli'de kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu Haberler
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bütün uçuşlar durduruluyor Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruluyor
Almanya’da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın Haberler
Almanya'da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haberler
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Haberler
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin
İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:45: Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri görüşüldü - Haber 15:44: Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi öldü - Haber 15:44: Yeni Delhi'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle çalışanlar köylerine dönüyor - Haber 15:44: İBB'nin Psikolojik Danışma Hattı vatandaşlara hizmet veriyor - Haber 15:42: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan videolu "Evde kal" çağrısı - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:28: Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı - Haberler 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:04: Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak - Ekonomi