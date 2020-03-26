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Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'de, 17 Mart günü Munzur Nehri'ndeki eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun arama çalışmalarında bugün de bir ize rastlanılmadı.

26.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:06
Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'de, 17 Mart günü Munzur Nehri'ndeki eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun arama çalışmalarında bugün de bir ize rastlanılmadı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin, Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde 17 Mart günü yaptığı eğitim sırasında devrilen botta, 3 asker kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp, kayboldu.

Güneş'in bulunması için bölgede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su altı Arama Timi (SAT), Ankara, Van ve Diyarbakır jandarma il komutanlıkları bünyesinde görev yapan JAK timleri, Elazığ ve Rize il emniyet müdürlüğünde görevli su altı arama kurtarma polisleri ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Güneş için başlatılan arama çalışmalarının 10'uncu gününde ekipler, Munzur Nehri ve Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında arama çalışması yaparken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki timler ise 2 robot kameraya baraj gölü derinliklerine aramalar yaptı. Bugün yapılar arama çalışmalarında Güneş'e ait bir ize rastlanılmadı.

AİLESİ ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Tunceli'ye gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş ile yakınları, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Vali Tuncay Sonel, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ile Güneş'in ailesine yapılan arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

GÜLİSTAN DOKU'DAN DA İZ YOK

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak günü ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmadı. Ailesinin ihbarı üzerine 82 gün önce başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Arama ekipleri, Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyi ve kıyısında arama çalışmalarını sürdürdü. Bugün yapılan arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Tunceli, Munzur, Güncel

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