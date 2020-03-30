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Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok

Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yokTUNCELİ'deki Munzur Nehri'nde, 17 Mart'ta arama- kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan JAK timi görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite...

30.03.2020 19:51 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:55
Tunceli 'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok
TUNCELİ'deki Munzur Nehri'nde, 17 Mart'ta arama- kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan JAK timi görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi ancak bir ize rastlanmadı. Bu arada Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce oda arkadaşıyla şaka yaparken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın balon patlatması yer aldı.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde 17 Mart günü yaptığı arama- kurtarma eğitimi sırasında bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kayboldu. Güneş'in bulunması için bölgeye bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su altı Arama Timi (SAT) ile Ankara, Van ve Diyarbakır İl Jandarma komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Elazığ ve Rize İl Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri sevk edildi. Güneş için arama çalışmaları bugün 14'üncü gününde de sürdürüldü. Ekiplerce, bugün Munzur Nehri ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan arama çalışmalarında Güneş'in izine rastlanmadı.
AİLESİ ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ
Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş sabah saatlerinden itibaren çalışmaları yerinde takip etti. Arama çalışmaları yürüten yetkililer, Güneş'in ailesi yapılan çalışma hakkında bilgilendirdi.
GÜLİSTAN DOKU'DAN DA İZ YOK
5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için de arama çalışmaları sürdürüldü. 86'ncı gündeki arama çalışmalarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki SAT timi, robot kamerayla Uzunçayır Baraj Gölü'nün dibini taradı. Diğer ekipler de botla su yüzeyi ile su kıyısında arama çalışmalarını sürdürdü. Bugünkü arama çalışmalarında da Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlamadı.
GÜLİSTAN'IN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, Gülistan Doku kaybolmadan bir süre önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gülistan kaldığı yurtta oda arkadaşıyla şakalaşarak, balonları patlatma anları yer aldı. Tunceli’de kayıp uzman çavuş ve Gülistan’dan bugün de iz yok

Kaynak: DHA

Etiketler: Tunceli, Munzur, Güncel

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Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok
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