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Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'de 17 Mart'ta Munzur Nehri'nde arama-kurtarma eğitimi yaptıkları sırada botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarından bugün de...

05.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:45
Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'de 17 Mart'ta Munzur Nehri'nde arama-kurtarma eğitimi yaptıkları sırada botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarından bugün de hiçbir ize rastlanmadı.

?İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu. Güneş'in bulunması için Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri, Van ve Samsun JAK timi ve Elazığ, Ordu ve Rize il emniyet müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri çalışmalarını bugün de sürdürdü. Güneş'in arama çalışmalarının 20'inci' gününde JAK Timleri, Munzur Nehri'nde arama çalışmalarını sürdürürken, polis ve AFAD ekipleri ise Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyinde botlarla arama yaptı ancak bir ize rastlanmadı.

EŞİ, İÇİŞLERİ BAKANI İLE ÇEKİLEN I PAYLAŞTI

Gülnur Ortakçı Güneş, sosyal medya hesabında geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın verdiği 30 Ağustos Resepsiyonu'na davetli olan eşi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ile arkadaşlarının resepsiyon sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çektikleri fotoğrafı paylaşarak altına da şunları yazdı:

"Gözünüzün kulağınızın arama çalışmalarında olduğunu bilmek, yoğun gündeme rağmen takip ettiğinizi hissetmek umutlarımızı diri tutmaya yetecek sayın bakanım."

GÜLİSTAN DOKU'DAN DA İZ YOK

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmalarına 92'nci gününde devam edildi. Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün Sarısaltuk Viyadüğü yakınlarından itibaren 10 kilometrelik alanda botla su yüzeyi ve su kıyısında gün boyu arama çalışmalarını sürdürdü. Bugün yapılan arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait ize rastlanmadı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Tunceli, Munzur, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok - Haberler

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