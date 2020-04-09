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Tunceli'de kayıpları arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de kayıpları arama çalışmaları sürüyor Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ile uzun süredir haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun aranması sürüyor.

09.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:03
Tunceli 'de kayıpları arama çalışmaları sürüyor
TUNCELİ - Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ile uzun süredir haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun aranması sürüyor.
Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu.5 Ocak tarihinde ise Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku ile irtibat kesilmiş en son baraj gölünde otururken araç içi kamerasına yansıyan görüntüsü çıkmıştı. Her iki kayıp için de uzun süredir devam eden arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
Kayıp Uzman Çavuş Güneş için 3 hafta geride kalırken Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde 5 ayrı noktada çalışma yapılıyor. Ankara ve Van'dan JÖAK ve JAK ekipleri,Samsun, Adana ve Antalya İl Emniyet Müdürlüklerinden gelen dalgıç polisler, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllülerin katıldığı arama çalışmalarında her nokta tek tek aranıyor. Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki bölüm de ise Kayıp Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in yanı sıra 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku'da da aranıyor.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'in yanı sıra Uzman Çavuş Güneş ile Gülistan Doku'nun yakınları da çalışmaları takip ediyor. Tunceli’de kayıpları arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Yılmaz Güneş, Tunceli, 3. Sayfa
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