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Tunceli'de Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu

Tunceli'de Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonuTUNCELİ - Tunceli Valiliği teröristlerin kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 2 bin 250 personel ve 150 operasyonel tim ile başarılı şekilde devam ettiğini bildirdi.

23.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:49
'de Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu
TUNCELİ - Tunceli Valiliği teröristlerin kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 2 bin 250 personel ve 150 operasyonel tim ile başarılı şekilde devam ettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada: "Tunceli'de Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan 2.250 personel 150 operasyonel tim görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.
Tunceli'de Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu

Tunceli Valiliği, Munzur Vadisi, Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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