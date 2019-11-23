Haberler » Güncel » Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatıldı (2) - Haber

Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatıldı (2)

TERÖRİSTLERİN SIĞINAKLARI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİTunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nca terör örgütleri PKK ve TKP/ML TİKKO'ya yönelik sabah saatlerinde başlatılan 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonunda teröristlerin kış üslenme alanları kullanılamaz hale getirildi.

23.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:51Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatıldı (2)

TERÖRİSTLERİN SIĞINAKLARI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Jandarma Bölge Komutanlığı'nca terör örgütleri PKK ve TKP/ML TİKKO'ya yönelik sabah saatlerinde başlatılan 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonunda teröristlerin kış üslenme alanları kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli kırsal alalındaki silahlı terör örgütleri PKK ve TKP/ML TİKKO üyelerine yönelik başlatılan 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu sürüyor. Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Arası'nın yönettiği ve 2 bin 250 personelin yer aldığı 150 operasyonel timle operasyon Munzur Vadisi'nin iç kesimleri ile Ahpanos Vadisi, Sal Deresi, Bali Deresi ve İksor Vadisi bölgelerinde sürdürülüyor.

Sabah saatlerinde havadan Ahpanos Vadisi'ne indirilen timler, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi için hazırladıkları birçok depo sığınak ve barınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kış sığınakları içinde çok sayıda örgütsel dokümanın yanı sıra kış üslenmesi için çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Munzur Vadisi, Tunceli, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:42 Bakan Kurum, Çorum Valiliğini ve Çorum Belediye Başkanlığını ziyaret etti
19:42 - Yazi Bahg kampındaki 5 bin sivil, olumsuz hava koşullarından endişeleniyor
19:41 Aralarında çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
19:40 Öğretmenlerden tramvayda müzik resitali
19:39 İniş takımı zarar gören uçağın motoru piste sürttü
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:14 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 19:43:57