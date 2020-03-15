Tunceli'de kırmızı listedeki vaşak görüntülendi
Tunceli'de kırmızı listedeki vaşak görüntülendi Tunceli'de doğa fotoğrafçılığı yapan Hüseyin Narin, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında olan vaşağı görüntüledi.
15.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:13
Tunceli 'de kırmızı listedeki vaşak görüntülendi
TUNCELİ - Tunceli'de doğa fotoğrafçılığı yapan Hüseyin Narin, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında olan vaşağı görüntüledi.Narin'in Göz göze geldiği vaşak bölgeden hemen uzlaştı. Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'de doğa fotoğrafçılığı yapan Hüseyin Narin tarafından görüntülendi.Narin'in kendisini görüntülediği fark eden vaşak bir süre bekledikten sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.Aynı vaşağı 2 yıl önce de çektiğini aktaran Hüseyin Narin, "Ondan sonra göremeyince ölmüş olabileceğini düşünmüştüm. 2 yıl sonra tekrar görünce çok mutlu oldum. Daha yakından çekmek istedim ama beni kendisine yaklaştırmadı. Çok özel bir hayvan. Yeniden görüntülediğim için inanılmaz keyif aldım" dedi.
TUNCELİ - Tunceli'de doğa fotoğrafçılığı yapan Hüseyin Narin, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında olan vaşağı görüntüledi.Narin'in Göz göze geldiği vaşak bölgeden hemen uzlaştı. Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'de doğa fotoğrafçılığı yapan Hüseyin Narin tarafından görüntülendi.Narin'in kendisini görüntülediği fark eden vaşak bir süre bekledikten sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.Aynı vaşağı 2 yıl önce de çektiğini aktaran Hüseyin Narin, "Ondan sonra göremeyince ölmüş olabileceğini düşünmüştüm. 2 yıl sonra tekrar görünce çok mutlu oldum. Daha yakından çekmek istedim ama beni kendisine yaklaştırmadı. Çok özel bir hayvan. Yeniden görüntülediğim için inanılmaz keyif aldım" dedi.
Kaynak: İHA
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