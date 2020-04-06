Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tunceli'de Korona tedavisi gören dede ve torunu taburcu edildi

Tunceli'de Korona tedavisi gören dede ve torunu taburcu edildi Tunceli'de Kovid-19 tanısı konulan 6 kişiden dede ve 9 yaşındaki torunu tedavi gördükleri hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

06.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:15
Tunceli 'de Korona tedavisi gören dede ve torunu taburcu edildi
TUNCELİ - Tunceli'de Kovid-19 tanısı konulan 6 kişiden dede ve 9 yaşındaki torunu tedavi gördükleri hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Tunceli'de Koronavirüs testi pozitif çıkan 6 vakadan iyileşen 58 yaşındaki Metin Demirci ile torunu 9 yaşındaki Atakan, tedavileri tamamlandı.Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan dede ve torun bugün taburcu edildi.Dede ve torunun taburcu edilmesinin mutluluğunu yaşayan sağlık çalışanları onları alkışlarla uğurladı.Dede ve torun da sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Dede ve torunun kontrollerine evlerine devam edileceği belirtilirken Tunceli Valisi Tuncay Sonel sevindirici haberi sosyal medya hesabından da duyurdu. Tunceli’de Korona tedavisi gören dede ve torunu taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Tunceli, Torun, Genel

Haberin Videosu :

Tunceli'de Korona tedavisi gören dede ve torunu taburcu edildi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Tunceli'de Korona tedavisi gören dede ve torunu taburcu edildi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

20:20: Mezarlıkta bileklerini kesti, polis kurtardı - Haberler 20:18: Yoldan çıkan süt tankeri şarampole düştü - Haberler 20:18: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 1326'ya ulaştı - Haberler 20:16: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, kdv ve prim ödemelerini... - Haberler 20:14: Libya'da Hafter güçleri korona virüsü hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu - Haberler 19:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti - Haberler 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler 17:04: İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular - Haberler 16:38: 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım - Haberler 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi