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Tunceli'de, koronavirüs hastası dede ve torun alkışlarla taburcu oldu

Tunceli'de, koronavirüs hastası dede ve torun alkışlarla taburcu olduTUNCELİ'de koronavirüs testi pozitif çıkan 6 kişiden tedavileri tamamlanan Metin Demirci (58) ile torunu Atakan (9) alkışlarla taburcu edildi.

06.04.2020 19:39 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:40
Tunceli 'de, koronavirüs hastası dede ve torun alkışlarla taburcu oldu
TUNCELİ'de koronavirüs testi pozitif çıkan 6 kişiden tedavileri tamamlanan Metin Demirci (58) ile torunu Atakan (9) alkışlarla taburcu edildi.
Tunceli'de koronavirüs testleri pozitif çıkan 6 kişi tedaviye alındı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Metin Demirci ile torunu Atakan Demirci taburcu oldu. Hastaneden ayrılan dede ve torunu sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı. Taburcu olan Metin Demirci ile torunu Atakan Demirci'nin evlerinde kontrollerinin devam edeceği öğrenildi. Tunceli’de, koronavirüs hastası dede ve torun alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Metin Demirci, Tunceli, Torun, Güncel

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Tunceli'de, koronavirüs hastası dede ve torun alkışlarla taburcu oldu
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