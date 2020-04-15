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Tunceli'de koronavirüsü yenen 70 yaşındaki hasta taburcu edildi

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi süreci tamamlanan 70 yaşındaki kişi taburcu edildi.

15.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:02
Tunceli'de koronavirüsü yenen 70 yaşındaki hasta taburcu edildi
Tunceli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi süreci tamamlanan 70 yaşındaki kişi taburcu edildi.
Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan ve Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi gören Hüseyin Demirci'nin taburcu edildiğini bildirdi.
Sonel, "Şu ana kadar Tunceli'de 7 pozitif vakamızdan iyileşen 4 hastamız geçen hafta taburcu olmuştu. Az önce de Hüseyin Demirci (70) amcamız taburcu oldu şükür. Kalan 2 hastamızın da tedavisine devam ediliyor." bilgisini paylaştı.
"Başhekimimiz nezdinde fedakar sağlık personelimize teşekkürler." ifadesini kullanan Sonel, "Evde Kal Tunceli" mesajı verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hüseyin Demirci, Tunceli, Sağlık
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