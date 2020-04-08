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Tunceli'de Kovid-19 ile mücadele için üretilen video laringoskop sağlık çalışanlarına teslim edildi

Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine hastalara solunum yetmezliği aşamasında müdahale için kullanılan tıbbi aparat video laringoskop üretildiği bildirildi.

08.04.2020 22:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:52
Tunceli'de Kovid-19 ile mücadele için üretilen video laringoskop sağlık çalışanlarına teslim edildi
Tunceli 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine hastalara solunum yetmezliği aşamasında müdahale için kullanılan tıbbi aparat video laringoskop üretildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğe bağlı Tunceli Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından video laringoskop ve siperlik üretildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"BİLSEM, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine yeni tip koronavirüs hastalarının solunum yetmezliği aşamasında gerekli olan tıbbi aparat video laringoskop üretmeye başlamıştır. Tunceli BİLSEM'de üretilen bu aparatlar Tunceli Devlet Hastanesine ücretsiz teslim edilmiştir. Bununla birlikte sağlık çalışanlarına destek amaçlı 3D yazıcı ile üretilen 100 adet siperlik de hastanemize teslim edilmiştir."
Açıklamada ayrıca, Tunceli BİLSEM'in sağlık çalışanları için siperlik ve laringoskop üretmeye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Tunceli'de Kovid-19 ile mücadele için üretilen video laringoskop sağlık çalışanlarına teslim edildi - Haberler
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