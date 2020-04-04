Tunceli'de Kovid-19 nedeniyle üretilen 200 bin maske ücretsiz dağıtılıyor
Tunceli Valiliğinin desteğiyle açılan tekstil fabrikasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı üretimi yapılan maskeler, kurumlar ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı.
04.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:04
Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Peri Tekstil Fabrikasında ürettikleri 200 bin maskeyi, başta Tunceli Devlet Hastanesi olmak üzere merkez ve 7 ilçede kurumlar ile vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını bildirdi.
Emeği geçenlere teşekkür eden Sonel, vatandaşlara da evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.
Kaynak: AA
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