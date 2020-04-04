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Tunceli'de Kovid-19 nedeniyle üretilen 200 bin maske ücretsiz dağıtılıyor

Tunceli Valiliğinin desteğiyle açılan tekstil fabrikasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı üretimi yapılan maskeler, kurumlar ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

04.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:04
Tunceli'de Kovid-19 nedeniyle üretilen 200 bin maske ücretsiz dağıtılıyor
Tunceli Valiliğinin desteğiyle açılan tekstil fabrikasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı üretimi yapılan maskeler, kurumlar ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı.
Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Peri Tekstil Fabrikasında ürettikleri 200 bin maskeyi, başta Tunceli Devlet Hastanesi olmak üzere merkez ve 7 ilçede kurumlar ile vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını bildirdi.
Emeği geçenlere teşekkür eden Sonel, vatandaşlara da evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Tunceli, Güncel
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